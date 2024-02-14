Економіка

У січні українці зняли з депозитних рахунків рекордну кількість грошей

14 Лютого 2024 11:10
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нбу
Гривня / Reuters

У  січні українці зняли з депозитних рахунків 27 мільярдів грн – це рекордне зняття заощаджень після введення в Україні військового стану. 

Про це повідомляється у звіті Національного банку України.

У січні 2024 року загальний обсяг депозитів населення у банківській системі скоротився на 2,5% – на 27,4 мільярда грн, після чого на рахунках залишилося 1,05 трлн (з 1,078 трлн на кінець 2023 року).

Загальне падіння обсягу депозитів резидентів у банках становило 2,1%. Так, загальна сума депозитів зменшилась на 49,2 мільярда грн, до 2,35 трлн грн. Статистика враховує депозитні вклади як населення, так і бізнесу. 


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