Політика

У Швейцарії відхилили створення спецфонду з $5,5 млрд для України

3 Червня 2024 21:36
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Верхня палата швейцарського парламенту відхилила виділення 5 мільярдів швейцарських франків (5,58 мільярда доларів) допомоги Україні.

Пакет допомоги для України підтримали 15 законодавців, проти — 28, повідомляє Reuters.

Депутати пояснили, що відповідний пакет порушував так звану норму “про боргові гальма” Швейцарії і відхилили його за два тижні до проведення Глобального саміту миру.

У квітні допомогу підтримав окремий парламентський комітет, даний пакет був запланований як надзвичайний внесок у безпеку Швейцарії та “мир у Європі” через російську агресію в Україні.

“Допомога для України мала бути використана на підтримку відбудови й ремонту цивільної інфраструктурі у країні”, — йдеться у матеріалі.


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