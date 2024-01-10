У Швейцарії відбудеться презентація Плану гуманітарних потреб і реагування в Україні – ООН

15 січня у Женеві (Швейцарія) відбудеться презентація Плану гуманітарних потреб і реагування в Україні та Регіонального плану реагування на потреби шукачів притулку з України на 2024 рік, які передбачають виділення 3,1 мільярда доларів США.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті представництва ООН в Україні.

Зазначені плани спільно представлять Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС ООН) та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

За словами представниці Управління ООН з координації гуманітарних питань Едем Восорну, масштаб гуманітарних потреб в Україні “залишається величезним”.

“Прості цифри: понад 14,6 мільйона людей, або близько 40% населення України, потребують гуманітарної допомоги в тій чи іншій формі. Війна також наразила мільйони українців на підвищений ризик гендерно зумовленого насильства, торгівлі людьми та експлуатації”, — сказала Восорну.

Вона додала, що у 2023 році гуманітарні організації охопили майже 11 мільйонів людей по всій Україні тією чи іншою формою гуманітарної допомоги.

“Це стало можливим лише завдяки потужній підтримці донорів, і тут я дякую всім, хто був щедрим у своїй підтримці. До кінця 2023 року було отримано понад 2,5 мільярда доларів США з 3,9 мільярда, запитаних в рамках плану гуманітарного реагування. Але оскільки війна не припиняється, що призводить до високого рівня гуманітарних потреб, фінансова підтримка має бути безперервною. Цьогорічний план гуманітарних потреб та реагування для України, який Деніз Браун представить наступного тижня в Женеві, передбачає виділення 3,1 мільярда доларів США для надання допомоги”, — сказала Восорну.

Під час заходу відбудеться панельна дискусія щодо обох планів за участю заступника генерального секретаря ООН з гуманітарних питань/координатора надзвичайної допомоги Мартіна Гріффітса, верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді, гуманітарної координаторки в Україні Деніз Браун, віцепрем’єр-міністерки України Ірини Верещук і представників неурядових організацій.