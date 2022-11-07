У Шойгу заперечують наявність великих втрат серед морпіхів

Міноборони РФ заявило, що 155 бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту не зазнає великих втрат в Україні.

Минулими вихідними в проросійських пабликах з’явилися повідомлення про велику кількість загиблих серед російських військових, перекинутих на лінію фронту. Зокрема йшлося про великі втрати серед військовослужбовців 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту на Донеччині під час боїв за населений пункт Павлівка, контроль над яким уже неодноразово переходив від одного боку до іншого.

“За рахунок грамотних дій командирів підрозділів втрати морпіхів за цей період не перевищують одного відсотка бойового складу та семи відсотків пораненими, значна частина яких вже повернулися до ладу”, – стверджується у поширеному у понеділок повідомленні російського міноборони.

Військовослужбовці 155-ї бригади морської піхоти продовжують активні наступальні дії у закріпленій смузі відповідальності до повного виконання бойового завдання, заявляє військове відомство.