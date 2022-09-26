Суспільство

У школах Харкова дистанційно навчаються близько 115 тисяч дітей

26 Вересня 2022 10:51
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школа, харків

Усі 210 шкіл міста Харкова дистанційно надають освітні послуги для майже 115 тис. учнів.

Про підсумки першого місяця навчання повідомили у Департаменті освіти міськради.

У департаменті зазначили, що у Харкові зараз перебувають 25% учнів, 39% – знаходяться за кордоном. Також у харківських школах отримують освіту 654 дитини зі статусом внутрішньо переміщеної особи, з яких 441 учень – з тимчасово окупованих територій.

Крім того, у 222 класах 63 закладів освіти проходять навчання 329 учнів з особливими потребами.

Всього у місті залишаються та викладають понад 4 тис. педагогів.


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