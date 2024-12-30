У школах Білорусі заборонили Санта Клауса та Jingle Bells 

Влада Білорусі запровадила заборону на Санта Клауса, англомовні новорічні пісні та колядки в шкільних новорічних заходах, натомість рекомендуючи дотримуватися російських традицій.

Про це повідомляють Польське радіо, Єврорадіо, Наша ніва.

Напередодні зимових свят для шкіл було розіслано спеціальне розпорядження, яке визначає правила проведення новорічних заходів. Згідно з документом, заборонено виконання традиційних різдвяних колядок, англомовних пісень і популярних західних мелодій, таких як “Jingle Bells”. Також під забороною опинився образ Санта Клауса (він же Святий Миколай у західній традиції) і ялинкові прикраси, що асоціюються із західною культурою.

Замість цього школам рекомендується організовувати свята за російськими новорічними традиціями.

Польське радіо нагадує, що в попередні роки в Білорусі вже забороняли святкування Дня святого Валентина та Гелловіну.