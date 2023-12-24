Політика

У Східній оперативній зоні кількість ворожих артобстрілів сягнула понад 1000 на добу

24 Грудня 2023 19:15
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генштаб

Ворог збільшив кількість артилерійських обстрілів. Як йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ, в операційній зоні ОСУВ Хортиця кількість ворожих артилерійських обстрілів складає понад 1000 на добу.

Протягом доби відбулось 48 бойових зіткнень.

Ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

  • На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 15 атак ворога в районі Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
  • На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 – в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших захисників.
  • На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки біля Роботиного та південніше Гуляйполя Запорізької області, де противник безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби здійснив 23 безуспішні штурмові дії, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат.

Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби та пункт управління противника.


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