Техно

У “Шахеді” знайшли SIM-картку Київстар, оператор відреагував

1 Грудня 2023 08:37
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війна, бпла

Росіяни використовують SIM-карти українського оператора Київстар для керування дронами Shahed, повідомляє ISW.

Організація та українська спільнота OSINT повідомили, що 29 листопада у збитому ударному дроні “Шахед” знайшли SIM-карту Київстар. Вона може дозволяти російським військам використовувати мобільну мережу для відстеження місцезнаходження безпілотника та зміни траєкторії його польоту.

У Київстар заявили, що компанія співпрацює з правоохоронними органами України аби унеможливити повторення ситуації в майбутньому.


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