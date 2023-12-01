У “Шахеді” знайшли SIM-картку Київстар, оператор відреагував

Росіяни використовують SIM-карти українського оператора Київстар для керування дронами Shahed, повідомляє ISW.

Організація та українська спільнота OSINT повідомили, що 29 листопада у збитому ударному дроні “Шахед” знайшли SIM-карту Київстар. Вона може дозволяти російським військам використовувати мобільну мережу для відстеження місцезнаходження безпілотника та зміни траєкторії його польоту.

У Київстар заявили, що компанія співпрацює з правоохоронними органами України аби унеможливити повторення ситуації в майбутньому.