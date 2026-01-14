Морози до -23° і сніг: прогноз погоди в Україні на 15 січня

В Україні у четвер, 15 січня, прогнозують різноманітну погоду через відмінні атмосферні процеси в нижніх шарах і на висотах. У частині регіонів опадів не очікується, водночас на решті території пройдуть сніг і мокрий сніг.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Зазначається, що біля земної поверхні переважатиме область високого тиску, однак без опадів буде лише в більшості північних та Черкаській областях, удень також на Закарпатті та Прикарпатті.

Реклама

Реклама

На решті території атмосферний фронт і тепліше вологе повітря на висотах зумовлять опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Найбільше опадів очікується вночі на Прикарпатті та місцями у Волинській області, вдень — у Приазов’ї. На дорогах подекуди зберігатиметься ожеледиця.

Найхолодніше буде у північних областях: уночі -15…-20°, місцями до -23°, удень 10-15° морозу. Найменші морози прогнозують на Закарпатті, Прикарпатті, півдні та південному сході країни — вночі 3-8° морозу, вдень у межах 0…-5°. На решті території очікується помірно холодна погода: вночі 10-15° морозу, вдень -7…-12°.

У Київській області та Києві 15 січня прогнозують хмарну погоду з проясненнями без опадів. На дорогах місцями можлива ожеледиця, вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура в області вночі 15-20° морозу, місцями до -23°, удень 10-15° морозу, у Києві вночі 17-19° морозу, вдень 11-13°.