Генератор у квартирі став смертельною пасткою для родини в Деснянському районі Києва

У Деснянському районі Києва внаслідок отруєння чадним газом загинула родина з трьох осіб — 30-річна жінка та її батьки. Про це повідомили в поліції Києва.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією «нещасний випадок».

У Києві родина загинула від отруєння чадним газом через роботу генератора / Фото поліція Києва

Днями до поліції надійшло повідомлення про зникнення 30-річної киянки. У ході розшукових заходів з’ясувалося, що жінка поїхала в гості до батьків у Деснянський район столиці та залишилася у них на ніч.

Прибувши за адресою на Лісовому масиві, поліцейські виявили у квартирі тіла жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька без ознак життя. У помешканні працював генератор, підключений до газового балона.

Слідством встановлено, що напередодні родина ввімкнула генератор на балконі та лягла спати. Двері з балкона були відчинені й виходили безпосередньо до житлової кімнати. Судово-медична експертиза підтвердила, що причиною смерті стало отруєння чадним газом.

У поліції наголошують, що чадний газ не має запаху й кольору, але є надзвичайно небезпечним — отруєння може статися за лічені хвилини. Генератори та паливо до них можна використовувати виключно на відкритому повітрі, далеко від житлових приміщень.