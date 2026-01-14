        Події

        Сили оборони збили до 17:00 10 реактивних БПЛА

        Віктор Алєксєєв
        14 Січня 2026 17:52
        читать на русском →

        В період з 07.00 по 17.00 14 січня 2026 року ворог активізував повітряні атаки в напрямку міста Київ, застосовуючи реактивні БпЛА, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

        “Станом на 17.00 збито десять із десяти реактивних безпілотників ворога у Київській та Чернігівській областях. Після вивчення уламків спеціалісти імовірно з’ясують тип БпЛА та його корисне навантаження”, йдеться у повідомленні.

        Атака продовжується, на півдні від столиці України фіксуються звичні шахеди або ж БпЛА інших типів.

        “Бойова робота триває, не ігноруйте тривогу!”, – зауважили в Повітряних Силах.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини