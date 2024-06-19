У серпні можливі послаблення графіків відключень світла, – Держенергонагляд

У серпні очікують послаблення графіків відключень електроенергії, враховуючи завершення ремонту на деяких атомних енергоблоках.

Про це в ефірі “Суспільного” заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян.

Він нагадав, що Росія завдала серйозних руйнувань, а подекуди повністю знищила об’єкти маневрової генерації, що спричинило дефіцит електроенергії. Через це знадобилися відключення. Наступні півтора місяця з електропостачанням очікується складна ситуація.

Щоб забезпечити надійність роботи атомних електростанцій, зараз ідуть обов’язкові планові ремонти на енергоблоках. Атомна генерація забезпечує понад 50% потреб споживачів навіть після окупації Запорізької АЕС.

“Зараз тривають ремонтні роботи, розбудова децентралізованої генерації, аби додати потужності до енергосистеми та покрити дефіцит”, — кажуть у Держенергонагляді.

Слободян також поінформував, що оновлення переліку споживачів з гарантованим електропостачанням планується завершити до 1 липня. Перелік об’єктів критичної інфраструктури з гарантованим електропостачанням пропонують розділити за сезонами – на літній та зимовий.

“Зараз до переліку включено серед іншого об’єкти, що надзвичайно важливі упродовж опалювального періоду, але влітку не працюють. Тому зараз їх доцільно виключити з переліку, а із настанням холодів повернути до нього. Пов’язано це з тим, що поруч з такими об’єктами до ліній електропередачі підключено багато інших споживачів, що можуть бути задіяні у графіках знеструмлень”, – пояснив фахівець.