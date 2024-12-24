У Середземному морі вибухнув і затонув російський суховантаж “Урса Майор”

Російський суховантаж “Урса Майор” затонув у Середземному морі між іспанським містом Агілас і алжирським Ораном, повідомляє іспанське видання La Verdad із посиланням на джерела.

За даними ЗМІ, 14 моряків із 16, які перебували на борту, доправили в порт Картахени. Ще двоє досі вважаються зниклими безвісти.

За даними джерел La Verdad, о 12.30 23 грудня судно увійшло в крен після того, як на ньому стався вибух двигунів.

Суховантаж “Урса Майор” прямував із Санкт-Петербурга до Владивостока і мав прибути туди 22 січня 2025 року. Туди, за даними компанії “Оборонлогістика”, судно мало доставити портові крани вагою 380 тонн кожен.

Однак “Медіазона” з посиланням на OSINT-аналітиків писала, що суховантажі “Спарта” і “Урса Майор”, які увійшли в Середземне море в супроводі трьох військових великих десантних кораблів, тривалий час перевозили вантажі “Сирійського експреса” – маршруту, що використовувався для постачання російських військ у Сирії. За словами експертів, усі п’ять суден могли бути призначені для евакуації військових баз РФ у Тартусі та Хмеймімі.