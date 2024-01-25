У Сенаті США розповіли про прогрес у процесі ухвалення допомоги Україні

Лідер більшості у Сенаті Сполучених Штатів демократ Чак Шумер заявив, що “з кожним днем” США стають ближче до ухвалення допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню.

Його цитує “Голос Америки“.

“Просто зараз учасники переговорів у Сенаті з обох сторін наполегливо працюють над затвердженням ще одного раунду допомоги Україні шляхом фіналізації нашого додаткового пакета національної безпеки. З кожним днем ми стаємо ближчими, іще є проблеми, які потрібно вирішити. Але одне можна сказати напевно: ми продовжимо це робити”, — сказав Шумер.

Він нагадав, що з 27 грудня 2023 року, коли США оголосили оборонний пакет для України на 250 мільйонів доларів, жодної допомоги не могло бути надіслано.

“Сенат зобов’язаний переконатися, що Путін пошкодує про той день, коли поставив під сумнів рішучість Америки… Ми зобов’язані допомагати нашим друзям, які борються за своє виживання. Треба завершити роботу над доповненням. Ми ще не досягли цього, але будемо працювати далі”, — додав сенатор.