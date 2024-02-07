Політика

У Сенаті пропонують розглядати допомогу Україні окремо від питання захисту кордону

7 Лютого 2024 11:53
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сша, допомога
Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл / Фото: AP

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що пакет законів про імміграцію та міжнародну допомогу, зокрема Україні, не стане законом через протидію спікера Палати представників Майка Джонсона та занепокоєння серед республіканців у Сенаті.

Про це повідомляє CNN.

За словами Макконнелла, Сенату необхідно змінити курс щодо пакету законів про національну безпеку та зосередитися на наданні зовнішньої допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

“У нас була дуже серйозна дискусія про те, чи може цей проєкт коли-небудь стати законом, і спікер дав нам чітко зрозуміти, що він не стане законом”, – зазначив він.

“Є й інші частини цього проєкту, які також є надзвичайно важливими: Україна, Ізраїль, Тайвань. На мою думку, ми все ж таки повинні зайнятися рештою (питань, крім кордону), тому що це важливо. Не те що кордон не важливий, але ми не можемо досягти результату”, – пояснив лідер республіканців у Сенаті.

На його думку, законодавці повинні рухатися саме в цьому напрямку, а лідер сенатської більшості від демократів Чак Шумер має вирішити, як переформулювати це питання.


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У Сенаті пропонують розглядати допомогу Україні окремо від питання захисту кордону
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