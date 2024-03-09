Кримінал

У селі під Харковом хуліган кинув гранату під автівку військовослужбовиці

9 Березня 2024 11:32
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прокуратура
На Харківщині затримано зловмисника, який кинув гранату під автомобіль української військової / Фото Харківська обласна прокуратура

Ввечері 7 березня у селищі Мала Рогань Харківського району місцевий мешканець кинув осколкову гранату під автомобіль.

Слідством встановлено, що авто належить українській військовослужбовиці, яка теж є мешканкою цього селища.

“Через довгі неприязні стосунки він вирішив їй «помститись», кинувши гранату під автомобіль військової. Транспортний засіб пошкоджено”, – повідомили в обласній прокуратурі.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

“25-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом хуліганства, вчиненого застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України)”, – додали в прокуратурі.


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