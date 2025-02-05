Кримінал

У СБУ розповіли деталі теракту у рівненському ТЦК
5 Лютого 2025 13:43
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Поліцейські кінологи біля ТЦК в Рівному / Фото: Нацполіція
Поліцейські кінологи біля ТЦК в Рівному / Фото: Нацполіція

Під час вибуху у будівлі рівненського ТЦК 1 лютого загинув сам терорист. Спецслужби РФ навмисно підірвали свого агента разом із вибухівкою, повідомляє Служба безпеки України.

Також у результаті вибуху 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Згідно з матеріалами справи, терористом виявився 21-річний безробітний з Житомирщини, який шукав заробітки через телеграм-канали, де його завербував представник російських спецслужб. За виконане завдання йому обіцяли гроші.

За вказівкою куратора агент приїхав до Рівного з саморобним вибуховим пристроєм, замаскованим у туристичному рюкзаку. Вибухівка була оснащена мобільним телефоном.

Ще один гаджет з “дистанційним управлінням” агент тримав при собі, коли заходив до будівлі ТЦК. Російські спецслужби через камеру телефону зафіксували момент, коли агент зайшов з вибухівкою і активував пристрій.

Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та осіб, причетних до нього.


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