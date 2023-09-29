У Савинцях на Харківщині ексгумували тіло закатованого під час окупації підприємця

Правоохоронці вилучили тіло закатованого росіянами чоловіка в селищі Савинці Харківської області.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

“Поховали його під час окупації на центральному кладовищі”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на тілі загиблого були величезні гематоми, синці, на руках сліди від мотузок. Тепер тіло направили на судово-медичну експертизу.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни.

“59-річний Юрій Кривич був бізнесменом, палким прихильником України. Це не сподобалося деяким місцевим”, – сказав брат загиблого.

За його словами, у нього (загиблого – ред.) був конфлікт з місцевими мешканцями напередодні, вони йому погрожували, що він “неправильно себе веде”.

Сусіди повідомили, що 27 квітня минулого року його забрали військові РФ з так званої “ЛНР”, а за добу тіло чоловіка знайшли на подвір’ї. Поховали загиблого 2 травня 2022 року.

За словами старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління поліції Харківської області Ганни Пономаренко, немає жодних сумнівів в тому, що саме російські військові здійснили цей злочин.

“На той час у смт Савинці перебували військові так званої “Л/ДНР” і військові російської федерації, є свідчення, що його забирали військові. Після того труп його було знайдено вже з тілесними ушкодженнями, – повідомила Пономаренко.

Вона додала, що наразі за оперативним супроводом Управління карного розшуку тривають слідчі дії, встановлюються люди, які можуть бути причетні до вбивства Юрія Кривича.