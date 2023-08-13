Суспільство

У Саржиному Яру у Харкові проходить протестний пікнік проти запланованої міськрадою забудови

13 Серпня 2023 17:26
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харків, саржин яр

Зібратися на пікнік та обговорити ідею міської влади щодо зведення офісного центру біля Саржиного яру запропонувала харківська журналістка, співзасновниця медіа «Люк» Катерина Переверзева, пише МедіаПорт.

«Наш пікнік тематичний, а отже спільну тему не доведеться довго шукати (сподіваємося, нам вдасться знайти однодумців й серед просто відвідувачів парку і відшукати рішення, як нам як спільноті діяти в таких ситуаціях)», — повідомила Катерина.

«Важливо: це не акція протесту, а формат зустрічі активних містян, на якому ми обговоримо подальші дії», — підкреслила Переверзева.

На пікнік запрошені музиканти, підприємці та активні харківʼяни.

Захід триватиме до 18:00.


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