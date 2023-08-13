У Саржиному Яру у Харкові проходить протестний пікнік проти запланованої міськрадою забудови

Зібратися на пікнік та обговорити ідею міської влади щодо зведення офісного центру біля Саржиного яру запропонувала харківська журналістка, співзасновниця медіа «Люк» Катерина Переверзева, пише МедіаПорт.

«Наш пікнік тематичний, а отже спільну тему не доведеться довго шукати (сподіваємося, нам вдасться знайти однодумців й серед просто відвідувачів парку і відшукати рішення, як нам як спільноті діяти в таких ситуаціях)», — повідомила Катерина.

«Важливо: це не акція протесту, а формат зустрічі активних містян, на якому ми обговоримо подальші дії», — підкреслила Переверзева.

На пікнік запрошені музиканти, підприємці та активні харківʼяни.

Захід триватиме до 18:00.