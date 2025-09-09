У Саратовській області підірвали магістральний нафтопровід

У ніч на 8 вересня в Красноармійському районі Саратовської області РФ пролунав вибух на магістральному нафтопроводі “Куйбишев-Лисичанськ”.

Про це “Суспільному” повідомили джерела в українській розвідці.

Реклама

Реклама

За їхніми даними, трубопровід, потужність якого становила 82 млн тонн на рік і який забезпечував пальним армію РФ, виведений з ладу.

Місцеві медіа пишуть, що вранці після вибуху на місці працювали бригади робітників, які ліквідовували наслідки інциденту.

Це вже третій об’єкт нафтогазової інфраструктури, який було пошкоджено за добу. Так, у Пензі 8 вересня внаслідок атаки зупинився магістральний газогін із пропускною здатністю 2 млн барелів на добу, а також було пошкоджено ще дві регіональні труби.

Водночас російські ресурси пояснюють вибухи на стратегічних об’єктах у Саратовській області “плановими навчаннями”.