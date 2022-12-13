Економіка

У САД Харківщини назвали напрямки із вщент зруйнованими дорогами

13 Грудня 2022 18:00
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дорога

За словами начальника Служби автомобільних доріг Харківщини Андрія Алексєєва, найгірші дороги в області — ті, які відслужили свій нормативний термін та які не встигли відремонтувати до війни.

“Це ті дороги, які зазнали навантаження від проходження військових колон — наших і російських. Вони не витримали, є місця вщент зруйновані. Це напрямки: Вовчанський, Великобурлуцький, Борова, Дворічний Кут”, — сказав Суспільне Харків Андрій Алексєєв.

За його словами, покриття доріг на цих напрямках у “поганому” стані.

“Ми ремонтуємо суцільними картами тільки ті ділянки, які вщент зруйновані, де немає проїзду. Таких ділянок на Харківську область — дві. Інші робимо ямковим ремонтом”, — пояснив начальник САД Харківщини.

Алексєєв каже, що наразі бригади намагаються привести покриття доріг до ладу, але ще є питання щодо піротехнічних робіт.


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