У Римі помер легендарний модельєр Валентино Гаравані

У Римі у віці 93 років помер відомий італійський модельєр Валентино Гаравані. Його називають одним із найвпливовіших творців у світі моди.

Про це повідомляє видання la Repubblica.

Валентино Гаравані помер у Римі — місті, яке він обрав своєю домівкою і де працював більшу частину життя. Його ім’я стало символом високої моди, а створені ним образи істотно вплинули на світову культуру й уявлення про елегантність. Сам дизайнер неодноразово казав, що головне його завдання — робити жінок красивими, і саме цим принципом він керувався протягом усієї кар’єри.

Гаравані народився 11 травня 1932 року у місті Вогера. Після навчання в Мілані він переїхав до Парижа, де здобував освіту в École des Beaux-Arts при Chambre Syndicale de la Couture Parisienne та працював у провідних модних ательє. У 1959 році дизайнер повернувся до Італії й заснував свій дім моди в Римі, який згодом став одним із найвідоміших у світі.

Велику роль у його житті та кар’єрі відіграв Джанкарло Джамметті — партнер і співзасновник бренду, з яким Валентино створив один із найуспішніших творчих союзів у модній індустрії. У 1960–1970-х роках бренд Valentino став символом епохи, а сам дизайнер здобув світову популярність після показів у Флоренції та Парижі.

Серед клієнток Гаравані були акторки, співачки, світські левиці та короновані особи. Його сукні носили Джекі Кеннеді, Елізабет Тейлор, Софі Лорен, а також акторки, які отримували премії “Оскар”. Валентино Гаравані неодноразово наголошував, що прагнув створювати одяг, який пасує жінкам незалежно від віку й типу зовнішності.

У 1998 році дизайнер продав свій бренд за 300 мільйонів доларів, зберігши творчу участь у його розвитку. У 2007 році Гаравані оголосив про завершення кар’єри, відзначивши цю подію масштабними заходами в Римі. Його прощання з подіумом супроводжувалося виставками, показами та урочистостями, що стали знаковими для світу моди.

Після відходу зі сцени життя й творчість дизайнера стали темою документального фільму Valentino – The Last Emperor, який отримав широку міжнародну увагу. Навіть після завершення активної кар’єри Гаравані залишався важливою фігурою в модній індустрії та впливав на нові покоління дизайнерів.

Світ моди згадує Валентино Гаравані як творця, який уособлював елегантність, дисципліну та бездоганний смак і залишив по собі спадщину, що надовго переживе свою епоху.