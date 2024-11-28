У Румунії здійснять перерахунок голосів на виборах президента 

Конституційний суд Румунії зобов’язав Центральну виборчу комісію провести повторний підрахунок голосів, поданих у першому турі президентських виборів.

Відповідне рішення на сайті суду опубліковане на сайті суду.

Таке рішення ухвалили після розгляду скарги кандидата у президенти Крістіана Тергеса, який звинуватив ЦВК у маніпуляціях з голосами іншої кандидатки, Елени Ласконі. Водночас скаргу іншого кандидата, Себастьяна Попеску, щодо ймовірних порушень з боку Келіна Джорджеску було відхилено.

Конституційний суд зобов’язав ЦВК надати результати повторного підрахунку голосів. Наступне засідання суду, присвячене розгляду вимоги Крістіана Тергеса про анулювання результатів першого туру, призначено на п’ятницю, 29 листопада.

Голова Постійного виборчого органу Тоні Гребле заявив в ефірі телеканалу Digi 24, що перерахунок можливий лише за наявності вагомих доказів порушень. За його словами, перерахунок понад 9 мільйонів бюлетенів, які зберігаються в архівах окружних судів, є тривалим процесом, який неможливо завершити за кілька годин або днів.

Якщо Конституційний суд анулює результати виборів, повторне голосування проводиться в другу неділю після ухвалення відповідного рішення.

Національна рада телебачення і радіомовлення Румунії звернулася до Єврокомісії із закликом розслідувати можливі зловживання платформою TikTok, які могли сприяти перемозі ультраправого кандидата Келіна Джорджеску в першому турі.

Президент Румунії Клаус Йоганніс скликав на 28 листопада засідання Вищої ради національної оборони для обговорення загроз втручання у виборчий процес.