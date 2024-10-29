У Румунії винесли на обговорення законопроєкт, яким пропонують збивати безпілотники

Міноборони Румунії підготувало законопроєкт, який дозволяє збивати БПЛА, що порушують повітряний простір країни.

Про це повідомляє Reuters.

Документ встановлює конкретні умови для Румунії щодо контролю за використанням свого повітряного простору як для пілотованих, так і для безпілотних літаків.

“Військові операції в Чорному морі, масове збільшення використання БПЛА, як військових, так і адаптованих для військового використання, продовжують створювати великі ризики на кордоні з Україною та поблизу прикордонної зони Румунії”, – йдеться у законопроєкті.

Пілотований літальний апарат, який летить без дозволу, можуть знищити лише в тому випадку, якщо він здійснив атаку або агресивно відповів на перехоплення.

Безпілотні літальні апарати, найчастіше дрони, можна ліквідувати, знешкодити або взяти під контроль залежно від рівня загрози. Проте знищення називають “крайнм засобом”.