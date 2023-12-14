Кримінал

У Румунії вночі впав російський дрон, який атакував Україну

14 Грудня 2023 13:44
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румунія

Один із запущених Росією по Україні в ніч проти четверга, 14 грудня, дронів упав на території Румунії, порушивши повітряний простір країни НАТО. Німеччина по тривозі підняла свої винищувачі Eurofighter.

Про це повідомляє ntv.

Німеччина ідентифікувала російські літальні апарати, але наказу НАТО про збиття не було. Один дрон, за попередніми даними, вибухнув над Румунією.

Міністерство оборони Румунії повідомило про утворення вирви завглибки 1,5 метра поблизу села Грінд, що за 6,5 кілометра від кордону з Україною. Відомство заявило про «можливу ймовірність» того, що це дрон росіян. Для спостереження Бухарест також підняв свої літаки F-16.

«Міністерство рішуче засуджує напади РФ на окремі об’єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці атаки є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права», — заявили в Румунії.


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