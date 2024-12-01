У Румунії проходять вибори до парламенту

У неділю, 1 грудня, Румунія обирає новий парламент. Опитування свідчать про перемогу націоналістичного Альянсу за об’єднання румунів (AUR).

Права партія має невелику перевагу над керівною партією соціал-демократів. Оглядачі вказують, що її перемога може похитнути прозахідну орієнтацію Румунії. Вони також побоюються, що після зміни влади Бухарест може змінити своє ставлення до війни в Україні та припинити підтримку Києва, передає Польське Радіо.

Підтримка правих і антиістеблішментських партій зросла, коли Келін Джоржеску несподівано переміг у першому турі президентських виборів у Румунії. Це правий політик, який балотувався як незалежний кандидат. Під час передвиборної кампанії він представляв себе противником основних політичних партій.

Румуни обирають 330 депутатів і 136 сенаторів. Загалом право голосу мають 18 мільйонів громадян цієї країни.