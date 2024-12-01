Політика

У Румунії проходять вибори до парламенту
1 Грудня 2024 13:00
читать на русском →
вибори, румунія
Румунський протестувальник із європейським прапором під час протесту на University Plaza проти ультраправого незалежного кандидата в президенти Келіна Джорджеску в центрі Бухареста, Румунія, 29 листопада 2024 року / Фото PAP/EPA

У неділю, 1 грудня, Румунія обирає новий парламент. Опитування свідчать про перемогу націоналістичного Альянсу за об’єднання румунів (AUR).

Права партія має невелику перевагу над керівною партією соціал-демократів. Оглядачі вказують, що її перемога може похитнути прозахідну орієнтацію Румунії. Вони також побоюються, що після зміни влади Бухарест може змінити своє ставлення до війни в Україні та припинити підтримку Києва, передає Польське Радіо.

Підтримка правих і антиістеблішментських партій зросла, коли Келін Джоржеску несподівано переміг у першому турі президентських виборів у Румунії. Це правий політик, який балотувався як незалежний кандидат. Під час передвиборної кампанії він представляв себе противником основних політичних партій.

Румуни обирають 330 депутатів і 136 сенаторів. Загалом право голосу мають 18 мільйонів громадян цієї країни.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
1 Грудня 2024 10:55

Українці можуть отримати 1000 грн за програмою “Зимова єПідтримка”
1 Грудня 2024 14:42

Відбито черговий штурм позицій “Хартії” на Харківщині: 29 загиблих, 3 БМП підбито
1 Грудня 2024 13:58

На півдні від Покровська точаться запеклі бої: ворог атакує кілька разів на день
1 Грудня 2024 13:15

У листопаді Харків зазнав 36 атак: мер повідомив про поранених і загиблих
1 Грудня 2024 12:15

Зеленський: Понад 500 авіабомб і 120 ракет за тиждень — Україна тримає удар
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
усі думки