Суспільство

У Румунії піднімали у повітря F-16 через повітряні цілі
24 Жовтня 2024 08:44
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F-16, румунія
F-16 / Вікіпедія

Ввечері 23 жовтня у Румунії в придунайському жудці Тульча оголошували повітряну тривогу та піднімали винищувачі через дві повітряні цілі.

Про це повідомляє Digi24.

Мешканці румунського жудця Тульча ввечері отримали попередження про ймовірність падіння уламків неподалік кордону з Україною. Двоє людей телефонували на номер служб надзвичайних ситуацій і питали, що відбувається. 

У Міноборони згодом повідомили, що близько 20:45 радар зафіксував повітряну ціль неподалік Кілія-Веке, після чого мешканцям розіслали попередження, а для спостереження за ситуацією підняли два румунських винищувачі F-16. 

Невстановлена ціль продовжила рух у напрямку міста Тульча, сигнал від неї зник близько 21:00 за 12 км на північний схід від Тульчі (яка приблизно за 40 км від прикордонного Кілія-Веке). 


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