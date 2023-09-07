Суспільство

У розвідці США оцінила шанси ЗСУ прорвати російську оборону до кінця року

7 Вересня 2023 13:25
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Ймовірність прориву Збройних сил України російської оборони до кінця року становить 40-50%. Водночас обмежена кількість боєприпасів та погіршення погоди зроблять завдання “дуже важким”.

Про це розповів директор з аналізу Розвідувального управління Міноборони США Трент Мол, повідомляє The Economist.

За словами Мола, якщо ЗСУ не вдасться досягти прориву в поточному році, однак вдасться розширити позиційний район навколо Роботиного, утримати позиції й забезпечити приплив боєприпасів – Україна матиме можливості для нового ривка у 2024 році.

Директор з аналізу Розвідувального управління Міноборони США також відзначив роль російського генерала Сергія Суровікіна, який створив оборонні рубежі росіян, а також ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, найманці якого досягли найвідчутніших результатів за останній рік. Наразі обидва знаходяться поза полем бою, оскільки першого було звільнено, а другий нібито загинув в авіакатастрофі.

Свій оптимізм Мол пояснив недавніми успіхами українських воїнів на полі бою. Водночас якби питання прориву порушувалось би два тижні тому – прогнози розвідника були б більш песимістичні.

Як пише видання, один з представників адміністрації голови Білого дома Джо Байдена заявив, що до кульмінації наступу ЗСУ залишилося близько шести-семи тижнів бойових дій. Зокрема існують розбіжності щодо прогресу, який наші воїни можуть досягти за цей час. Дехто вважає, що ЗСУ, кинувши більшу частину своїх резервів до прориву другої лінії – навряд чи просунуться далеко.

“Якщо подивитися на поле бою за п’ять років, то воно може виглядати приблизно так само”, – пояснив високопосадовець американської розвідки.


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