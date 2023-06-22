У розвідці прокоментували удар по  Чонгарському мосту: “Далі буде”

В українській розвідці повідомили, що поки зарано аналізувати щодо військової доцільності те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Однак “далі буде”.

Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

“Зараз триває робота й вона буде продовжена. Це планомірна робота Сил безпеки, оборони, Руху опору, місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях. Можна лише коментувати, що далі буде”, – заявив Юсов.

Раніше у Росії погрожували “відповіддю” на такі удари по тимчасово захоплених українських землях.

“Нічого нового ці нудні і депресивні пропагандисти, ксенофоби та імперці вже нам сказати не можуть. Вже все сказано. Тепер будуть говорити лише українці”, – зазначив представник розвідки.

Чонгарський міст є важливим для окупантів, адже саме через нього з окупованого Криму окупанти перекидають техніку та особовий склад на Південь України.