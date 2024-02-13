Політика

У розвідці Естонії заявили, що РФ веде підготовку до військового протистояння з Заходом

13 Лютого 2024 12:30
читать на русском →
естонія, рф
Прапор Естонії / Фото з відкритих джерел

У вівторок, 13 лютого, Служба зовнішньої розвідки Естонії заявила, що Росія готується до військового протистояння із Заходом протягом наступного десятиріччя, однак її може стримати нарощування збройних сил у відповідь.

Про це повідомляє Reuters, передає Еспресо.

Дедалі більше західних чиновників попереджають про військову загрозу країнам НАТО з боку Росії, закликаючи Європу провести переозброєння задля підготовки до оборони.

Очільник естонської розвідувальної служби Каупо Росін заявив, що така оцінка ґрунтується на російських планах подвоїти кількість військ, розміщених уздовж кордону з членами НАТО Фінляндією і країнами Балтії – Естонією, Литвою і Латвією.

“Росія обрала шлях довгострокової конфронтації… і Кремль, ймовірно, очікує можливого конфлікту з НАТО протягом наступного десятиліття або близько того”, – заявив Росін.

Військовий напад з боку Росії, як зазначив Росін, є “малоймовірним” у короткостроковій перспективі, частково через те, що Росія вимушена зберігати військову присутність в Україні, і залишатиметься малоймовірним, якщо нарощування російських військ буде відповідати нарощуванню сил в Європі.

“Якщо ми не будемо готові, ймовірність (військового нападу Росії – ред.) буде набагато вищою, ніж без будь-якої підготовки”, – підкреслив він.

У виданні зазначили, що після анексії Росією Криму у 2014 році країни Балтії збільшили свої військові витрати до понад 2% від ВВП.

За словами Росіна, російський прорив в Україні до її президентських виборів у березні не передбачається, оскільки для цього потрібно буде мобілізувати значно більше військ, ніж зараз.

Однак він додав, що без підтримки Заходу Україна навряд чи зможе змінити ситуацію на полі бою, оскільки можливості Росії забезпечити свої війська боєприпасами продовжують переважати.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Лютого 2024 12:55

Сенат США підтримав законопроєкт, який включає $60 млрд допомоги Україні
13 Лютого 2024 13:18

Міністр сільського господарства Польщі попросив вибачення в України за розсипане зерно
13 Лютого 2024 12:30

У розвідці Естонії заявили, що РФ веде підготовку до військового протистояння з Заходом
13 Лютого 2024 12:10

Глава МВФ заявила, що Україна потребує $42 мільярди зовнішнього фінансування для підтримки здобутків
13 Лютого 2024 11:38

У Дніпрі через нічний обстріл евакуюють лікарню та закривають школи
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки