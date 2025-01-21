Кримінал

У розважальному клубі на Київщині сутенери утримували понад 30 жінок у рабстві
21 Січня 2025 19:18
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У клубі на Київщині танцівниць примушували займатися проституцією / Фото: Поліція Київської області
У клубі на Київщині танцівниць примушували займатися проституцією / Фото: Поліція Київської області

Поліція Київщини та СБУ викрили злочинну групу, яка утримувала понад 30 жінок у розважальному клубі та примушувала їх надавати сексуальні послуги. Організаторам “бізнесу” загрожує до 15 років за ґратами.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Правоохоронці встановили організаторів та учасників злочинної групи, які організували торгівлю людьми – починаючи від організації та адміністрування, закінчуючи охороною розважального клубу на Київщині. Двоє з підозрюваних – іноземці, які в минулому вже відбували покарання за аналогічні злочини.

“Ділки під приводом пропозиції роботи в клубі танцівницями запрошували жінок, а потім під погрозами примушували їх до надання сексуальних послуг клієнтам. Під пильним наглядом та постійним тиском зловмисників у закладі працювали понад 30 жінок”, – розповіли в поліції.

Під час обшуків в приміщенні клубу, помешканнях, а також автомобілях затриманих вилучили гроші, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази.

Дії затриманих кваліфіковані за статтями “Торгівля людьми” та “Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією” Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів, а також щодо повідомлення про підозру іншим учасникам, відповідно до їхніх ролей у “бізнесі”.

Затримані за підозрою в торгівлі людьми / Фото: Поліція Київської області

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