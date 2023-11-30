У Росії зростає соціальна напруга, – ГУР 

Також у Росії спостерігається погіршення криміногенної ситуації всередині через втрату населенням стабільних джерел доходу.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

“Всередині держави-агресора росії, зокрема у її європейській частині, зростає соціальна напруга. Погіршення суспільної ситуації констатують самі російські чиновники та представники спецслужб, зокрема й у закритих доповідях вищим вождям терористичної росії”, – йдеться в повідомленні.

У розвідці також розповіли про збільшення протестної активності російського населення виражається дедалі вищим невдоволенням війною проти України.

“Також спостерігається погіршення криміногенної ситуації всередині росії. Зростання рівня злочинності у регіонах рф спричинене втратою стабільних джерел доходу, труднощами у працевлаштуванні та “алкоголізацією” населення держави-агресора.

Також на посилення соціальної напруги на росії напряму впливають і високі темпи інфляції та підвищення цін на споживчі продукти”, – додали у ГУР МО.