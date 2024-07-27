У Росії згоріли три гелікоптери, – ГУР

У ГУР повідомили про ураження трьох ворожих вертольотів.

24 липня 2024 року на аеродромі “Кряж” у місті Самара згорів військовий багатоцільовий гелікоптер Мі-8.

Кількома днями раніше, 21 липня 2024 року, у населеному пункті Томіліно під Москвою вогневого ураження зазнали ще два вертольоти держави-агресора — ударний Мі-28 та багатоцільовий Ка-226.

Вказані два борти були розташовані на території російського “національного центру гелікоптеробудування Міль і Камов”.

Це військове авіаційне підприємство держави-агресора займається розробкою, виробництвом та ремонтом вертольотів.

У структурі центру діє два конструкторських бюро, дослідне виробництво, експериментально-дослідницький комплекс та випробувальний центр.

Знищені та уражені російські вертольоти агресор використовував у війні проти України.