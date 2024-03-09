Політика

У Росії заявили про масовану атаку дронів: ціллю міг бути аеродром, де раніше помітили літак А-50

9 Березня 2024 11:03
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У Росії заявили про масовану атаку безпілотників у ніч на 9 березня, Міноборони країни відзвітувало про нібито перехоплення і збиття 47 дронів у чотирьох регіонах Росії (у Бєлгородській, Курській, Волгоградській і Ростовській областях). В атаці Міноборони Росії звинувачує Україну.

В Таганрозі дрон впав і вибухнув за 900 метрів від місця, де раніше на супутниковому знімку був помічений російський літак далекої радіолокаційної розвідки А-50, повідомляють місцеві пабліки.

Геолокація атаки дрона на Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва / Фото Planet Labs

У Росії може залишатися п’ять або шість таких літаків у льотному стані. Кожен із них коштує близько пів мільярда доларів. А-50 використовуються для розвідки й координації комбінованих ударів, наприклад, що завдаються одночасно стратегічними бомбардувальниками і крилатими ракетами. Українські військові раніше заявили про збиття двох таких російських літаків.

Очевидці повідомляли про «масовий» наліт безпілотників на Таганрог вночі 9 березня і про щонайменше п’ять вибухів.

Телеграм-канал Baza пише, що ймовірним об’єктом атаки в Таганрозі могло бути авіаційне підприємство, яке входить до складу науково-технічного комплексу імені Берієва. На цьому заводі серед іншого ведеться ремонт літака радіолокаційної розвідки А-50, пошкодженого на аеродромі в Білорусі 2023 року.


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