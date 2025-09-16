У Росії заговорили про можливе скорочення видобутку нафти

Російська компанія «Транснєфть», яка контролює понад 80% транспортування нафти в країні, попередила видобувні компанії про ризик скорочення виробництва після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах та експортних терміналах. Про це повідомили три галузеві джерела Reuters.

З серпня Україна посилила атаки на російські енергетичні об’єкти, намагаючись знизити доходи Кремля від експорту енергоресурсів, які десятиліттями забезпечували третину чи навіть половину федерального бюджету РФ.

Реклама

Реклама

За даними українських військових і джерел у галузі, удари безпілотників вивели з ладу щонайменше 10 нафтопереробних заводів, тимчасово скоротивши переробні потужності Росії майже на п’яту частину, а також пошкодили ключові порти Усть-Луга та Приморськ на Балтиці.

Два співрозмовники агентства повідомили, що «Транснєфть» вже обмежила нафтовим компаніям доступ до зберігання сировини у своїй трубопровідній системі, а також попередила: у разі нових пошкоджень може приймати менші обсяги. Це фактично може змусити Росію — одного з найбільших світових виробників, на частку якого припадає близько 9% глобального видобутку — скоротити виробництво.

Минулого тижня українські дрони вперше з початку повномасштабної війни вдарили по найбільшому нафтовому порту Росії — Приморську. Його потужність перевищує 1 млн барелів на добу, що становить понад 10% від загального видобутку РФ. Президент Володимир Зеленський назвав ці удари «санкціями, які діють найшвидше».

Росія не має значних потужностей для накопичення нафти, як, наприклад, Саудівська Аравія, тож зупинка навіть кількох терміналів створює ризик для експорту. Приморськ відновив роботу частково, але терміни повного ремонту залишаються невідомими.

За оцінками банків J.P. Morgan та Goldman Sachs, збої на заводах і дефіцит сховищ обмежать зростання видобутку РФ, але скорочення буде відносно помірним завдяки стійкому попиту з боку азійських покупців.