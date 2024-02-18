У Росії заборонили вирощувати популярну дачну квітку

Голова уряду Росії Михайло Мішустін підписав поправки до постанови про перелік наркотичних засобів, що підлягають державному контролю. До переліку додано нові речовини. Зокрема під заборону підпадає низка рослин, популярних у садівників.

Одна з таких рослин – іпомея триколірна, яку часто вирощують через її барвисті квіти. У насінні іпомеї міститься токсична речовина ергін. Тепер за вирощування іпомеї у кількості до десяти кущів може настати адміністративна відповідальність. За культивування рослини у більших кількостях може загрожувати і кримінальне переслідування.

Крім іпомеї, до списку заборонених внесено такі рослини, як гармала і турбіна щиткоподібна. Вони містять психотропні алкалоїди. Через це їхні частини використовують у народній медицині та шаманських практиках.

Науковий співробітник Астраханського заповідника Наталя Литвинова в коментарі засумнівалася, що заходи щодо заборони іпомеї будуть дієвими. Вона зазначила, що крім іпомеї триколірної існує ще багато видів і сортів іпомеї, які зовні майже не відрізняються і є популярними у садівників і дачників, тому співробітникам правоохоронних органів буде складно відрізнити “заборонений” сорт від “дозволеного” без наукової експертизи. Крім того, зазначила ботанік, іпомея невибаглива і швидко дичавіє, що робить контроль за її поширенням у природі складним.