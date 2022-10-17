Політика

У Росії видавництва відмовляються друкувати книгу з літерою Z на обкладинці

17 Жовтня 2022 21:03
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пропаганда

Головний редактор російського державного пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян поскаржилася в Telegram, що російські видавництва відмовляються друкувати збірку віршів “Поэzия русского лета”, у підготовці якої брала участь команда RT.

За словами Симоньян, протест у видавництв викликав дизайн обкладинки книги із великою літерою Z – символом російської агресії в Україні. Видавці, як пише Симоньян, заявили, що книгу з такою обкладинкою відмовляться брати на розповсюдження книгарні.

Віршована збірка “Поэzия русского лета” була складена Russia Today, 5 жовтня у Москві відбулася його презентація. До збірки, присвяченої “спеціальній військовій операції” (так влада РФ та офіційні російські ЗМІ називають війну в Україні) входять твори понад 20 російських поетів. Автори прославляють у віршах “мужність російських воїнів” у боротьбі з “українськими нацистами” та встановлення “російського миру”.


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