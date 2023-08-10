У Росії віялові відключення світла

Російська електроенергетика на тлі спеки демонструє “складнощі” як у роботі єдиної енергосистеми загалом, так і за регіонами.

Про це повідомляє російське міненерго, передає “Интерфакс”.

“Пікові навантаження в єдиній енергосистемі супроводжувалися зниженням потужності теплових і атомних електростанцій через особливості роботи як самого генеруючого обладнання, так і його систем охолодження. Ситуація істотно ускладнювалася підвищеним обсягом аварійних і непланових ремонтів енергооб’єктів”, – йдеться в повідомленні відомства.

Про характер проблем, що виникли, можна судити з повідомлень глави Дагестану Сергія Мелікова.

“Низка спекотних днів знову призвела до віялових відключень і аварій. Багато дагестанських сімей залишилися без світла, і якими б об’єктивними не були причини, людям від цього не легше”, – написав він.

Модернізацію мереж він назвав першою необхідністю для регіону. Однак визнав, що для цього немає коштів.

“Необхідно подивитися правді в очі: обсяги робіт і коштів, які дадуть змогу розв’язати проблеми громадян, які 30 років страждають від низької якості електропостачання, занадто великі, щоб ми могли обіцяти досягти поставленої мети вже завтра. Але в найближчі кілька років ми цю проблему вирішимо”, – підкреслив Меліков.

Повідомлення міненерго РФ більш обтічні.

Зокрема, йдеться про високу “аварійність на тлі високого споживання”.

Серед іншого, високу аварійність показує об’єднана енергосистема сходу країни, де виник дефіцит у системі.

Згідно з повідомленням російського міненерго, росіянам обіцяють покрити дефіцит за рахунок збільшення завантаження ГЕС. Але разом з тим, у повідомленні відомства йдеться про необхідність дотримання правил використання водних ресурсів, що обмежує роботу ГЕС.

Зрештою Росія вимушено вдалася до обмеження перетоків потужностей в Китай.