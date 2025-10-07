У Росії вдруге оголосили у розшук Арестовича: що інкримінують блогеру

Ексрадника Офісу президента України Олексія Арестовича у Росії оголосили в розшук – цього разу за фейки про армію РФ. Раніше блогера вже розшукували за “розпалювання ненависті”.

Про це повідомляють росЗМІ.

“Арестовича оголошено в міжнародний розшук у кримінальній справі про тероризм і фейки про армію РФ”, – пише ТАСС.

Реклама

Реклама

Інформація про розшук Арестовича з’явилася після його інтерв’ю російській телеведучій Ксенії Собчак, під час якого він заявив, що віддав би Росії чотири українські області й Крим, хоч і не визнає їх російськими.

Нагадаємо, 3 жовтня 2023 року Арестовича вже оголошували в розшук у Росії за статтею про “розпалювання ненависті” КК Росії. А у травні Росфінмоніторинг додав Арестовича до списку “терористів та екстремістів”.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олексій Арестович був позаштатним радником Офісу президента. Згодом він виїхав за кордон і почав публічно критикувати Україну в соцмережах, звинувачуючи владу у пропаганді, корупції та некомпетентності, а суспільство — у моральній деградації та внутрішніх конфліктах.

1 травня 2025 року президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про розширення санкційного списку, до якого потрапив і Арестович. 9 травня YouTube заблокував його канал і канали інших осіб, щодо яких запроваджено санкції.