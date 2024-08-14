Суспільство

У Росії поскаржились на атаку дронів та ракет на кілька областей
14 Серпня 2024 07:07
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дрони, ракети, рф
Ілюстративне фото / Reuters

Воронезьку, Курську та Липецьку області атакували дрони і ракети.

Про це повідомив в. о. губернатора Курської області Олексій Смирнов, губернатор Липецької області Ігор Артамонов, губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв.

Російські телеграм-канали пишуть, що під час нальоту дронів у Воронежі виникла пожежа, місцеві мешканці припускають, що удару було завдано по військовому аеродрому “Балтимор” на околиці міста. 

Також місцеві ЗМІ повідомляють про атаку дронів і вибухи в Борисоглібську Воронезької області. Офіційної інформації немає, місцеві жителі стверджують, що після атаки БПЛА горить військовий аеродром. 

З Курської області надходять повідомлення про ракетний удар і роботу ППО.

Канали опублікували відео, на якому видно пожежу здалека, на інших відео чути звуки вибухів.

Смирнов повідомив, що ППО збила чотири ракети.

Окрім цього, повітряну тривогу оголосили у Липецькій області: рівень небезпеки, за словами очільника регіону, червоний, тобто найвищий.


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