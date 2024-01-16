Суспільство

У Росії полковник росгвардії отримав шість років колонії за постачання неефективних комплексів для захисту Кримського мосту

16 Січня 2024 17:32
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росія, крим

Очільник відділу морського управління росгвардії країни-агресора Росії полковник Сергій Волков отримав шість років колонії загального режиму через «постачання неякісних радіолокаторів» для захисту побудованого окупантами Кримського моста від безпілотників. Про його затримання повідомлялося наприкінці березня 2023 року.

Як повідомляє Медіазона, 2-й Західний окружний військовий суд у Москві визнав Волкова винним у «перевищенні повноважень, що спричинило тяжкі наслідки». Йому також заборонили обіймати держпосади протягом двох років і взяли під варту в залі суду. Перед цим він перебував під домашнім арештом. Обвинувачення просило про сім років колонії та позбавлення полковника Волкова звання і нагород.

Ростовський-на-Дону науково-дослідний інститут радіозв’язку уклав із росгвардією контракт на постачання двох радіолокаційних комплексів для боротьби з БПЛА на 395,5 млн рублів. Комплекси могли використовувати, зокрема, для захисту Кримського мосту. Як стверджує слідство, Волков прийняв на озброєння комплекси, які працювали, але не захищали від безпілотників. Полковник не визнав провину, а його адвокат стверджував, що той не має радіотехнічної освіти. Медіазона пише, що росіяни хочуть доопрацювати комплекс.


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