Політика

У росії підрозділи армії КНДР приведені у стан підвищеної готовності – ГУР
14 Грудня 2024 09:36
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кндр, курська операція
Кім Чен Ин відвідує тренувальну базу Сил спеціальних операцій Корейської армії 4 жовтня 2024 року / Фото KCNA

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що командування північнокорейських підрозділів, які перебувають на території Росії, отримало наказ про взаємодію із російськими військовими, задіяними у бойових діях у Курській області.

За даними розвідки, найближчим часом російське керівництво може залучити солдатів КНДР до штурмових операцій. Нещодавно вони отримали додаткові запаси продовольства, а 13 грудня підрозділи армії Північної Кореї були приведені у стан підвищеної готовності та очікують подальших наказів.

Розвідка також зазначає, що частину особового складу військ КНДР приховано перекидають ближче до лінії фронту. Для транспортування використовують цивільні вантажівки, які зовні замасковані під автомобілі доставки води.

Ситуація перебуває під постійним моніторингом українських спецслужб.


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