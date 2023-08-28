У Росії обирають кандидатів в опоненти Путіну на вибори

В адміністрації російського диктатора Володимира Путіна обирають опонентів для Путіна на виборах президента РФ у 2024 році, вирішили, що не будуть реєструвати кандидатів молодше 50 років, щоб диктатор не виглядав старим дідом.

Про це повідомляє Meduza.

“У політичному блоці адміністрації президента (АП) РФ, яким керує Сергій Кирієнко, визначилися зі “спаринг-партнерами”, які “конкуруватимуть” із Володимиром Путіним на президентських виборах 2024 року.

За словами двох джерел ЗМІ, близьких до Кремля, одним із головних критеріїв їхнього відбору став вік. Серед зареєстрованих кандидатів не повинно бути політиків молодше 50 років.

За оцінкою чиновників АП, наявність таких кандидатів у бюлетені може змусити росіян замислитися над тим, що 70-річний Путін – “уже не та людина, яка приходила до влади з твердою рукою”.

В адміністрації Путіна розраховують, що на вибори, крім нього, підуть представники трьох парламентських партій: КПРФ, ЛДПР і “Нових людей” (лідер “Справедливої Росії” Сергій Миронов оголосив, що його партія не висуватиме кандидата і підтримає Володимира Путіна).

Кандидатом від КПРФ Кремль бачить Геннадія Зюганова. У 2008 році на виборах президента Зюганов отримав 17%, у 2012 році – 18%.

Подібна стабільність рейтингу важлива для Кремля – планується, що на прийдешніх виборах Путін набере “рекордний результат”.

Чинний президент має отримати понад 80% голосів із явкою понад 70%.

Кандидатом від ЛДПР, за задумом Кремля, має стати лідер партії Леонід Слуцький. За словами джерела, близького до адміністрації Путіна, Слуцький і сам хоче взяти участь у виборах, “оскільки любить піар”.

Співрозмовник, близький до керівництва ЛДПР, підтвердив цю інформацію і додав, що Слуцький “любить світитися на публіці” і має намір “підняти особисту популярність”.

Із кандидатом від “Нових людей” (НЛ) усе складніше. У Кремлі хотіли б, щоб від партії висунувся її голова, бізнесмен Олексій Нечаєв.

Однак із самим Нечаєвим цей план поки узгодити не вдалося. За словами двох джерел “Медузи”, близьких до Кремля, той розуміє, що “багато відсотків йому набрати не дадуть, а отримувати крихти і бути Льошею 2% він не хоче”.

За інформацією співрозмовників ЗМІ, замість себе Нечаєв пропонує віце-спікера Держдуми Владислава Даванкова, який зараз балотується в мери Москви, але ця кандидатура не влаштовує адміністрацію Путіна.

Справа у тому, що Даванкову 39 років, він любить піар, може нормально виступати публічно.

В адміністрації Путіна вважають, що молодий і активний кандидат може змусити виборця подумати про вік президента і це буде невигідний контраст.

Ідеться про перспективу пари-трійки років, коли з’являться думки про те, що Путін, звісно, молодець, але чи не час би прийти комусь молодшому.

Також повідомляється, що російські чиновники почали по-іншому ставитися до Путіна після його 70-річчя.