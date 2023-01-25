У Росії ліквідували найстарішу правозахисну організацію

Московський міський суд у середу, 25 січня, ухвалив рішення про ліквідацію Московської Гельсінської групи (МГГ) – найдавнішої в Росії правозахисної організації. Для ухвалення рішення за позовом про ліквідацію знадобилося лише одне засідання по суті й менш ніж 20 хвилин часу.

Формальним приводом для закриття правозахисної організації стали результати позапланової перевірки, проведеної в листопаді 2022 року на вимогу прокуратури. Претензії міністерства юстиції РФ полягали в тому, що представники МГГ брали участь у заходах в інших суб’єктах країни, поза Москвою, тим самим порушуючи “межі територіальної діяльності”.

Нарікання у мін’юсту викликали “спостереження на резонансних судових процесах, звернення до регіональних органів влади, а також участь у заходах партнерів організації, зокрема онлайн”. Як приклади наводили присутність членів МГГ 2020 року як спостерігачів на судовому засіданні в Ярославлі у справі про тортури в колонії №1 і на кількох засіданнях у Подольську в справі колишнього голови Серпуховського району Московської області Олександра Шестуна. Загалом у позові мін’юсту РФ були представлені 11 епізодів “порушень”.

Московська Гельсінська група існувала в Росії з травня 1976 року. Засновником і першим керівником МГГ був радянський фізик, правозахисник Юрій Орлов. З 1996 року до кінця життя (2018 рік) головою Московської Гельсінської групи була правозахисниця Людмила Алексєєва.