У Росії горіли найбільша нафтобаза у Криму та ТЕЦ у Брянській області

Моніторингові канали повідомляють про влучання дронів по нафтобазі у Феодосії в тимчасово окупованому Криму. Також у російському місті Клинці Брянської області загорілася теплоелектроцентраль.

Про це пишуть Telegram-канали “Кримський вітер” та Astra.

Уночі 6 жовтня у Феодосії після серії вибухів яскраво спалахнула місцева нафтобаза. Повідомляють, що цей нафтоналивний термінал є найбільшим в тимчасово окупованому Криму.

За даними моніторингового каналу “Кримський вітер”, на нафтобазі зайнявся резервуар із пальним. Раніше нафтобазу атакували багато разів, і після попередніх ударів з 34 резервуарів цілими залишилися тільки 22. Наслідки сьогоднішньої атаки уточнюються.

Також вночі вибухи лунали у Брянській області. Як повідомляв місцевий губернатор Олександр Богомаз, на території Клинцівського району оголошували повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.

Пожежі на ТЕЦ та НПЗ / Фото: Соцмережі

За інформацією російського Telegram-каналу Astra, під ударом опинилася теплоелектроцентраль у місті Клинці. На території ТЕЦ пролунало кілька вибухів, там спалахнула пожежа. Наслідки уточнюються.

Також вибухи чули у Дзержинську Нижньогородської області РФ, де дрони атакували, ймовірно, завод вибухових речовин імені Свердлова. Влада атаку не коментувала. Міноборони РФ повідомляло про збиття 20 безпілотників над Нижньогородською областю.