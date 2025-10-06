        Суспільство

        У Росії горіли найбільша нафтобаза у Криму та ТЕЦ у Брянській області

        Галина Шподарева
        6 Жовтня 2025 09:00
        читать на русском →
        Пожежа на нафтобазі у Феодосії / Фото: "Кримський вітер"
        Моніторингові канали повідомляють про влучання дронів по нафтобазі у Феодосії в тимчасово окупованому Криму. Також у російському місті Клинці Брянської області загорілася теплоелектроцентраль.

        Про це пишуть Telegram-канали “Кримський вітер” та Astra.

        Уночі 6 жовтня у Феодосії після серії вибухів яскраво спалахнула місцева нафтобаза. Повідомляють, що цей нафтоналивний термінал є найбільшим в тимчасово окупованому Криму.

        За даними моніторингового каналу “Кримський вітер”, на нафтобазі зайнявся резервуар із пальним. Раніше нафтобазу атакували багато разів, і після попередніх ударів з 34 резервуарів цілими залишилися тільки 22. Наслідки сьогоднішньої атаки уточнюються.

        Також вночі вибухи лунали у Брянській області. Як повідомляв місцевий губернатор Олександр Богомаз, на території Клинцівського району оголошували повітряну тривогу через загрозу ракетного удару.

        Пожежі на ТЕЦ та НПЗ / Фото: Соцмережі

        За інформацією російського Telegram-каналу Astra, під ударом опинилася теплоелектроцентраль у місті Клинці. На території ТЕЦ пролунало кілька вибухів, там спалахнула пожежа. Наслідки уточнюються.

        Також вибухи чули у Дзержинську Нижньогородської області РФ, де дрони атакували, ймовірно, завод вибухових речовин імені Свердлова. Влада атаку не коментувала. Міноборони РФ повідомляло про збиття 20 безпілотників над Нижньогородською областю.


