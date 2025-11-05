Сили спецоперацій уразили ОТРК “Іскандер” і РЛС в Курській області

У ніч на 4 листопада Сили спеціальних операцій і повстанський рух “Черная Искра” завдали удару по російській транспортно-заряджальній машині для ОТРК “Іскандер” поблизу села Овсянникове в Курській області РФ.

Про це повідомили в пресслужбі ССО.

ОТРК “Іскандер” використовували для перевезення, заряджання й підготовки ракет до пуску, якими били по території України.

Реклама

Реклама

“Також ССО і представники “Черная Искра” спопелили радіолокаційну станцію 1Л122 “Гармонь”. РЛС несла чергування поблизу села Нижній Реутець, Курська область РФ”, – йдеться в повідомленні.

Малогабаритна РЛС призначалася для виявлення й супроводу повітряних цілей та подальшого цілевказування.