        Суспільство

        Сили спецоперацій уразили ОТРК “Іскандер” і РЛС в Курській області

        Галина Шподарева
        5 Листопада 2025 11:57
        читать на русском →
        ТЗМ для ОТРК "Іскандер" / Фото ілюстративне: ССО
        У ніч на 4 листопада Сили спеціальних операцій і повстанський рух “Черная Искра” завдали удару по російській транспортно-заряджальній машині для ОТРК “Іскандер” поблизу села Овсянникове в Курській області РФ.

        Про це повідомили в пресслужбі ССО.

        ОТРК “Іскандер” використовували для перевезення, заряджання й підготовки ракет до пуску, якими били по території України.

        “Також ССО і представники “Черная Искра” спопелили радіолокаційну станцію 1Л122 “Гармонь”. РЛС несла чергування поблизу села Нижній Реутець, Курська область РФ”, – йдеться в повідомленні.

        Малогабаритна РЛС призначалася для виявлення й супроводу повітряних цілей та подальшого цілевказування.


