В Україні 6 листопада без опадів, місцями тумани

У четвер, 6 листопада, погоду в Україні визначатиме поле високого тиску, тому опадів не очікується. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики попереджають, що у західних, північних і східних областях вночі та вранці можливі тумани через теплу вологу повітряну масу та слабкий вітер. На дорогах — обмежена видимість, тож водіїв закликають бути уважними.

Температура вночі становитиме 2-7° тепла, вдень повітря прогріється до +8…+13°, на півдні — до +17°.

Реклама

Реклама

У Києві та області 6 листопада буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці очікується туман. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура в Києві: вночі 5–7° тепла, вдень близько +10°.