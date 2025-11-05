        Суспільство

        В Україні 6 листопада без опадів, місцями тумани

        Віктор Алєксєєв
        5 Листопада 2025 21:59
        читать на русском →
        Київ у тумані. 4 листопада 2025 / Фото з X @Stasyadv_
        У четвер, 6 листопада, погоду в Україні визначатиме поле високого тиску, тому опадів не очікується. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

        Синоптики попереджають, що у західних, північних і східних областях вночі та вранці можливі тумани через теплу вологу повітряну масу та слабкий вітер. На дорогах — обмежена видимість, тож водіїв закликають бути уважними.

        Температура вночі становитиме 2-7° тепла, вдень повітря прогріється до +8…+13°, на півдні — до +17°.

        У Києві та області 6 листопада буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці очікується туман. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура в Києві: вночі 5–7° тепла, вдень близько +10°.


