Reuters: Росія припинила експорт пального з Туапсе після атаки дронів, НПЗ зупинено

Російський порт Туапсе на Чорному морі призупинив експорт пального, а місцевий нафтопереробний завод припинив переробку нафти після атак українських дронів 2 листопада на його інфраструктуру.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела в галузі та дані системи відстеження суден LSEG.

2 листопада Генштаб ЗСУ підтвердив дронову атаку на один із головних нафтових портів Росії на Чорному морі, в Туапсе. На місці спалахнула пожежа, також було пошкоджено щонайменше одне судно. Регіональна адміністрація підтвердила факти загоряння.

Реклама

Реклама

За словами джерел, нафтопереробний завод під контролем “Роснафти”, який експортує більшу частину своєї продукції, наступного дня після атаки зупинив переробку через пошкодження портової інфраструктури.

До атаки Туапсе планував збільшити експорт нафтопродуктів у листопаді.

Згідно з даними LSEG, під час нападу в порту стояли три танкери, які завантажували нафтовий бензин, дизельне пальне та мазут.

Станом на середу всі судна були відведені від причалів і поставлені на якір поблизу порту.

Орієнтований на експорт Туапсинський нафтопереробний завод має потужність переробки 240 тисяч барелів нафти на день і виробляє нафтовий бензин, мазут, вакуумний газойль та дизельне пальне з високим вмістом сірки.

Цей завод, який раніше вже неодноразово зазнавав атак дронів, постачає продукцію переважно до Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччини.