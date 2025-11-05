На Покровському напрямку росіяни штурмували понад пів сотні разів за добу

Розпочалася 1351 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. З 4 по 5 листопада на фронті відбулося 154 бої. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 52 атаки окупантів, на Слов’янському 17, на Новопавлівському 15.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За добу противник завдав одного ракетного та 51 авіаційного удару, застосував шість ракет, скинув 86 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4618 обстрілів, зокрема 133 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5978 дронів-камікадзе.

Реклама

Реклама

Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів:

Землянка Сумської області;

Тарасівка Чернігівської області;

Покровське, Олексіївка Дніпропетровської області;

Солодке, Пологи, Тернувате, Рівнопілля Запорізької області.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав восьми авіаційних ударів, загалом скинув 15 керованих авіаційних бомб, та здійснив 163 обстріли, зокрема десять — із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський, Куп’янський, Лиманський та Слов’янський напрямки

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Дворічанське.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Борівська Андріївка та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Греківка, Новоселівка, Коровій Яр, Дробишеве та в напрямку Лиману.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 17 атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного, Сіверська та у напрямку Дронівки.

Краматорський, Костянтинівський та Покровський напрямки

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Яблунівка та в напрямку населених пунктів Бересток і Софіївка.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Новоукраїнка, Дачне.

Олександрівський, Гуляйпільський, Оріхівський та інші напрямки

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 15 атак у бік населених пунктів Єгорівка, Новоіванівка, Ялта, Соснівка, Степове, Вербове, Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три атаки росіян у районі Новомиколаївки.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив три спроби прорвати оборону українських захисників у районах населених пунктів Степове та Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку українські оборонці успішно зупинили три ворожі атаки на позиції Сил оборони у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.