У Києві судитимуть секретарку Святошинського суду, яка позувала з нацистським прапором

Киянці, яка поширювала нацистську символіку в соцмережах, загрожує до п’яти років ув’язнення. Слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Про це повідомили в поліції Києва.

Йдеться про секретарку Святошинського суду Києва, яка у серпні під час відпочинку в компанії друзів зробила фото, тримаючи в руках прапор з нацистською символікою.

Правоохоронці виявили у соціальних мережах публікацію, на якій 23-річна киянка позує з нацистським прапором. Поліцейські встановили, що дівчина, відпочиваючи у компанії друзів, зробила кілька фото з прапором із нацистською символікою та опублікувала їх на своїй сторінці у соціальній мережі.

Жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України та вилучили речові докази. За публічне використання символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму обвинуваченій загрожує до п’яти років позбавлення волі.