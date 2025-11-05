        Кримінал

        У Києві судитимуть секретарку Святошинського суду, яка позувала з нацистським прапором

        Галина Шподарева
        5 Листопада 2025 10:06
        Секретарка Святошинського суду / Фото: Поліція Києва
        Киянці, яка поширювала нацистську символіку в соцмережах, загрожує до п’яти років ув’язнення. Слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. 

        Про це повідомили в поліції Києва.

        Йдеться про секретарку Святошинського суду Києва, яка у серпні під час відпочинку в компанії друзів зробила фото, тримаючи в руках прапор з нацистською символікою.

        Правоохоронці виявили у соціальних мережах публікацію, на якій 23-річна киянка позує з нацистським прапором. Поліцейські встановили, що дівчина, відпочиваючи у компанії друзів, зробила кілька фото з прапором із нацистською символікою та опублікувала їх на своїй сторінці у соціальній мережі.

        Жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України та вилучили речові докази. За публічне використання символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму обвинуваченій загрожує до п’яти років позбавлення волі.

        Оголошення обвинувачення у поширенні нацистської символіки / Фото: Поліція Києва

